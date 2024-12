Ctp Taranto, istituita nuova fermata nell’area industriale

“La nuova sosta in via Ariosto conferma il nostro impegno costante nel migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi del trasporto pubblico locale per la comunità ionica. Continueremo a lavorare per soddisfare nel migliore dei modi le esigenze dei cittadini e per promuovere la mobilità sostenibile in tutta la provincia ionica”

Novità del Ctp Taranto per i lavoratori. Nei giorni scorsi, infatti, in via Ariosto, è stata istituita una fermata degli autobus. L’azienda che ha così accoltole diverse richieste pervenute, nei mesi scorsi, da numerosi operai, tecnici e impiegati.

“La fermata, che strategicamente sarà raggiunta dopo il passaggio davanti alle quattro portinerie dell’ex Ilva, è stata inserita negli attuali percorsi per migliorare i servizi offerti agli utenti e soprattutto ai lavoratori dell’area denominata ‘Piccole imprese’ (tra cui ad esempio insiste la sede della “Vestas”), situata sempre nella stessa via ubicata e quasi a ridosso del quartiere Tamburi. – Si legge nella nota – Questa nuova iniziativa aziendale rappresenta un importante passo in avanti nel miglioramento della rete del trasporto pubblico e offre una soluzione per i lavoratori di queste imprese, facilitando così i loro spostamenti da e verso i luoghi di lavoro. La fermata dei pullman di Ctp in via Ariosto garantisce un servizio completo e efficiente sia ai passeggeri provenienti dal versante orientale che da quello occidentale della provincia.”

Il presidente del Ctp, l’avvocato Francesco Tacente, sottolineando l’importanza di questa novità dichiara: “L’istituzione di questa sosta in via Ariosto conferma il nostro impegno costante nel migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi del trasporto pubblico locale per la comunità ionica. Continueremo a lavorare – assicura Tacente – per soddisfare nel migliore dei modi le esigenze dei cittadini e per promuovere la mobilità sostenibile in tutta la provincia di Taranto”.