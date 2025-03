Cup Taranto, Usb chiede migliori condizioni di lavoro e adeguamento contrattuale

Incontro tra sindacato, Asl e Sanitaservice. Tra le richieste: ambiente di lavoro adeguato, giusto inquadramento professionale e aumento monte ore per i part-time

L’Unione Sindacale di Base di Taranto ha incontrato ieri i vertici dell’Asl e della Sanitaservice per affrontare le problematiche che interessano gli operatori del Centro Unico di Prenotazione (Cup). Al tavolo, presieduto dal direttore generale dell’Asl, Vito Colacicco, sono state presentate diverse istanze volte a migliorare le condizioni lavorative e l’efficienza del servizio.

Il sindacato ha evidenziato la necessità di interventi strutturali sugli ambienti di lavoro e l’urgenza di rivedere i livelli contrattuali per garantire un inquadramento professionale coerente con le mansioni effettivamente svolte. Particolare attenzione è stata posta sulla questione del part-time, con la richiesta di aumentare il monte ore per ridurre il ricorso al lavoro straordinario, misura che comporterebbe anche un risparmio per l’azienda.

L’Usb ha inoltre sottolineato l’importanza di adottare criteri meritocratici nella gestione del personale, strategia che potrebbe ridurre il contenzioso legale e favorire il dialogo tra le parti. I rappresentanti sindacali hanno voluto rimarcare la professionalità degli operatori che, nonostante le difficoltà, continuano a garantire il servizio con dedizione. Si attende ora un riscontro da parte della direzione aziendale e della società in house sulle proposte avanzate durante l’incontro.