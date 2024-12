“Da ponte a ponte”,  un podcast per raccontare le tradizioni e la storia di Massafra

di Angelo Nasuto

Il progetto è stato ideato dall’associazione giovanile Scia’ con il patrocinio di Puglia Promozione

Raccontare Massafra registrando un vero e proprio podcast, per pubblicizzare la città anche a livello turistico, in un momento storico non certo dei più felici per la Tebaide che indubbiamente vive un declino culturale e politico. È la mirabile iniziativa dell’associazione “SCIA’ Massafra” che ieri mattina ha lanciato il frutto di questo progetto presso la Community Library di Palazzo De Notaristefani, sito in via Vittorio Veneto.

Il podcast realizzato dai ragazzi ha l’accattivante titolo “Da ponte a ponte”, a rappresentare sia l’immagine di una città che urbanisticamente è attraversata da tre ponti, adatti a valicare tre delle tante gravine presenti nel territorio massafrese, sia a simboleggiare metaforicamente l’unione tra più generazioni unite dalla forza narrante di questi racconti. Infatti questa registrazione si dividerà in tante puntate, ognuna in grado di raccontare uno spaccato della storia e delle tradizioni di una comunità massafrese, che non può essere prescindere dalla sue origine e che soprattutto tra le nuove generazioni rischia di perdere questo vissuto importante.

Tutto questo è stato prima progettato, poi realizzato e ora veicolato dalla suddetta associazione giovanile “SCIA’ Massafra”, nata tre anni fa da un fremito di tanti giovani massafresi, tra cui alcuni costretti ad emigrare fuori per studio o lavoro, i quali nel famigerato periodo di chiusure e limitazioni sociali del Covid avvertivano l’esigenza di smuovere la cittadinanza. Che allora era caduta in un torpore assoluto, che sembra ritornare spesso creando un preoccupante vuoto culturale da colmare e riempire urgentemente.

“Ci siamo chiesti – ha affermato la Presidente di SCIA’ Annalisa Turi – di cosa aveva bisogno la città, oltre alle nostre iniziative sull’ambiente e sulle innovazioni anche nell’ambito sociale. E abbiamo pensato ad un prodotto originale come il podcast che con linguaggio nuovo molto apprezzato dai giovani, riesce a coinvolgere tante generazioni, per raccontare Massafra in primis ai massafresi che sono i primi a non apprezzare le nostre tante peculiarità da lodare e saper pubblicizzare”.

L’evento di ieri mattina, patrocinato da Puglia Promozione, ha dunque voluto riaffermare l’importanza della storia di Massafra che va narrata con arte e passione insieme alle sue leggende e le sue tradizioni secolari da tramandare ai più giovani. In tal modo si potrà fornire un buon prodotto per pubblicizzare e far conoscere la città, le sue bellezze, i suoi monumenti e le sue caratteristiche.

Folto il pubblico accorso ieri mattina nella elegante libreria, posta lì nel cuore del centro storico massafrese, e radunato per informarsi di questa attività che l’associazione ha in questi giorni cominciato, realizzando le prime tre puntate di questo podcast che proseguirà nel tempo senza sosta, per continuare questa fondamentale opera di promozione della massafresità.

Il prodotto dei racconti verrà collocato sulle cosiddette piattaforme di podcast e su Spotify è presente già il trailer, mentre nei prossimi giorni arriveranno le prime tre puntate. Appena sarà possibile il podcast potrà essere ascoltato e scaricato anche su altre piattaforme di streaming come Apple music e Amazon music. Da evidenziare il coinvolgimento della scuola Manzoni, che è stata protagonista nella realizzazione della seconda puntata, interpretando i racconti che riguardano le tradizioni e le storie di Massafra.