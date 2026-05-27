Decaro, sanità: primo incontro con i dg dopo la nomina

Il Presidente della Regione: “Ridurre liste attesa e spesa, riorganizzare pronto soccorso”

Ho dato loro degli obiettivi, che sono riduzione delle liste d’attesa, la riorganizzazione del pronto soccorso, con tutte le difficoltà esistenti, come il fatto che in Italia non ci sono medici che si specializzano nella emergenza-urgenza. Ho chiesto di occuparsi della presa in carico dei pazienti cronici, a iniziare dai pazienti oncologici”.

Sono le indicazioni che il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha dato ai direttori generali delle asl pugliesi, dei Policlinici e degli IRCSS, incontrati per la prima volta nella sede della Regione dopo le nomine dei nuovi manager della settimana scorsa. “Ho preannunciato che la macchina amministrativa regionale – ha aggiunto – chiederà obiettivi molto stringenti sulla riduzione della spesa, sul contenimento dei costi, sulla riorganizzazione dei servizi, sull’organizzazione del personale. Avranno un cruscotto che quotidianamente verificherà gli acquisti, i servizi, le prestazione del personale, sarà importante con loro organizzarci con dei tavoli tematici. Ci saranno delle riunioni di coordinamento in squadra, scambiandosi le proprie esperienze, sia quelle che abbiamo noi in Puglia, che quelle del resto del nostro Paese”. Per i manager delle Asl che “non rispettano gli obiettivi fissati dalla Regione – ha aggiunto – sarà decurtato lo stipendio”. “C’è un premio che prendono solo se raggiungono i risultati. Se non prendono i risultati gli sarà decurtato lo stipendio. Nessuno ha titubato – ha spiegato Decaro. – Sono venuti tutti stamattina all’orario prestabilito. Questo vuol dire che hanno accettato tutti le condizioni”. (Ansa)