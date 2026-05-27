Puglia, bollo auto 2000/2023: nessuna sanzione per chi non ha pagato

Approvata all’ unanimità dal Consiglio regionale la mozione

Non sono previste sanzioni né interessi di mora su coloro che nel periodo che va dall’ anno 2000 al 2023 non ha pagato il bollo. È prevista anzi, la possibilità di rateizzare le somme.

Su proposta di Fratelli d’ Italia è stata approvata dal consiglio Regionale e all’ unanimità, la mozione il cui iter è in sintonia con la rottamazione prevista dal governo centrale. Sono coinvolte più di un milione di persone, per un totale di circa 1miliardo e 300 milioni di tasse non versate.

