Disabilità,Perrini (FDI): “Occorre potenziare le misure che favoriscono l’autonomia e l’inclusione”

“La Regione Puglia garantisca continuità, certezza e semplificazione”

“La Regione Puglia -dichiara il capogruppo di FDI, Perrini – ha il dovere di garantire assistenza e dignità alle persone con disabilità e non autosufficienti, ma troppo spesso le misure messe in campo restano intrappolate nella burocrazia o non rispondono pienamente ai bisogni concreti delle famiglie. Per cui anche se negli ultimi anni sono stati attivati strumenti importanti come l’Assegno di cura, i Progetti di Vita Indipendente (Pro.Vi) e i Buoni servizio per l’accesso ai servizi socio-sanitari domiciliari e diurni, troppo spesso questi interventi arrivano in ritardo, con bandi che si aprono e chiudono senza una programmazione chiara e con tempi di erogazione che mettono in difficoltà chi vive ogni giorno situazioni di fragilità.”

“I cittadini -continua nella nota- devono sapere quando e come potranno contare sui contributi, senza dover attendere mesi o districarsi in procedure complicate. Allo stesso modo, occorre potenziare le misure che favoriscono l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità, come il lavoro assistito, la formazione e il sostegno all’abitare indipendente.”

“Fratelli d’Italia – conclude- continuerà a vigilare affinché le risorse destinate alla disabilità e alla non autosufficienza vengano utilizzate con trasparenza ed efficienza, mettendo sempre le persone e le famiglie al centro. La dignità e la libertà dei cittadini più fragili devono essere una priorità reale, non solo uno slogan.”