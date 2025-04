Dopo il sole torna il maltempo in Puglia: allerta gialla per 23 aprile

L’allerta durerà dalle 8:00 e per le successive 12 ore. Ad annunciarlo la Protezione Civile

Dopo la parentesi di sole nel weekend di Pasqua, torna il maltempo. La Protezione Civile della Regione Puglia ha diffuso un bollettino di allerta gialla per mercoledì 23 aprile dalle ore 8.00 e per le successive 12 ore per rischio idrogeologico per temporali

Sono attese sulla Puglia centro-settentrionale, secondo le previsioni, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, mentre sul resto della regione i fenomeni saranno generalmente di debole intensità e più sporadici.