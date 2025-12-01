Ecosistema Urbano: Taranto all’82° posto nella classifica delle città più verdi

Il rapporto sulla sostenibilità urbana è stato realizzato da Legambiente e Ambiente Italia. In Puglia la performance migliore è quella di Lecce. Foggia al 91° posto

Taranto scivola all’82° posto nella classifica “Ecosistema Urbano”, il report sulla sostenibilità urbana realizzato da Legambiente e Ambiente Italia.

L’indagine valuta le performance ambientali di 106 capoluoghi italiani attraverso 19 parametri raggruppati in cinque macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. Ogni indicatore assegna un punteggio fino a 100 punti, costruito su obiettivi considerati realistici: per ciascuno esiste infatti almeno una città in grado di raggiungere il massimo.

Sul podio delle città più “verdi” si confermano Trento (79,78%), Mantova (78,74%) e Bergamo (71,82%). Nessun comune supera la soglia dell’80%, mentre solo sei oltrepassano il 70%, segno di un divario ancora ampio tra i centri più sostenibili e il resto del Paese. In coda alla classifica figurano Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Per quanto riguarda la Puglia, la performance migliore è quella di Lecce, che si attesta al 53° posto con il 55,36%, seguita da Bari al 53° posto (48,54%), Brindisi al 79° (47,65%), e da Taranto e Foggia, entrambe al 91° posto con il 42,72%.

Il rapporto segnala per Taranto un miglioramento nei parametri legati ad acqua e ambiente, mentre peggiorano quelli relativi a mobilità e qualità dell’aria.