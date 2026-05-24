domenica 24 Maggio 26
CP

Elezioni Amministrative in 54 comuni pugliesi

Primo Piano

Articoli Correlati

Amministrative, l’ affluenza alle ore 12

CP -
750 comuni alle urne Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278.Lo si evince...
Read more

Le sigle dell’autotrasporto si confrontano col Governo

CP -
Sospeso il fermo nazionale perché è stata trovata l'intesa Il Governo e le rappresentanze dell’autotrasporto hanno avuto un confronto approfondito e costruttivo a Palazzo Chigi...
Read more

Ambiente Svenduto, Vendola: “Ho subìto uno sfregio annullato, in appello, ma non annullato nel mio animo”

CP -
L'ex Presidente della Regione interviene dopo essere uscito dalla prescrizione come imputato nel processo “Ambiente Svenduto” "Finisce qui una storia che sarebbe buffa se non...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand