Elezioni Amministrative in 54 comuni pugliesi

Seggi aperti per 750 mila elettori, nel tarantino si vota nei comuni di Laterza, Manduria, Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata

Sono aperti dalle 7.00 gli 839 seggi allestiti nei 54 Comuni pugliesi che rinnoveranno i Consigli comunali.

Oggi e domani sono chiamati al voto circa 750mila pugliesi.

Le elezioni amministrative riguardano 17 Comuni sopra i 15mila abitanti, dove quindi potrebbe esserci un turno di ballottaggio il 7 e l’8 giugno. Due le città capoluogo di Provincia al voto, Andria e Trani, entrambe nella Bat. Nell’area metropolitana di Bari si vota in nove Comuni (tra i più grandi Molfetta, Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno). Nel Brindisino sono cinque i Comuni dove si vota (i più grandi Ceglie Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni); undici in provincia di Foggia (sopra i 15mila abitanti Lucera e San Giovanni Rotondo); 21 in Salento (i più grandi Casarano, Gallipoli e Tricase); cinque nel Tarantino, tra cui Manduria. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00. I primi dati sull’affluenza si conosceranno alle 12.00. (Ansa)