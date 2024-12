Enel sceglie Taranto per il lancio della sua nuova brand image

In Puglia approda il primo Enel Store con il Gruppo Caroli come Partner d’eccellenza

È stato inaugurato a Taranto il nuovo Enel Store, situato in via Federico di Palma 56: il primo punto vendita in Puglia che presenta il nuovo concept del brand. La gestione è affidata al Gruppo Caroli, storica azienda martinese specializzata in servizi energetici, che raggiunge così il traguardo del decimo store nella regione.

La location, situata in una delle arterie principali dello shopping cittadino, si distingue per un design contemporaneo e accattivante, incarnando i valori cardine del marchio Enel: inclusività, vicinanza al cliente e dinamicità. Il nuovo format, che sta progressivamente interessando tutto il territorio nazionale, trova nella città ionica il suo primo approdo pugliese.

Vagaband – inaugurazione Enel store Taranto

All’inaugurazione è intervenuto Domenico Ciraci, assessore ai Lavori pubblici di Taranto, sottolineando come la scelta della città per questo importante progetto si allinei perfettamente con gli obiettivi amministrativi in tema di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. Laura Caroli, CEO di Caroli Sas, ha evidenziato come questo store rappresenti un importante traguardo per l’azienda di famiglia, gestita con un significativo apporto di leadership femminile: “Continueremo a lavorare puntando sulla centralità del cliente e sulla consulenza professionale”.

Fabrizio Susco, area Manager di Enel per il Sud Italia, ha rimarcato l’importanza della vicinanza al territorio, principio cardine della nuova strategia aziendale. Il concetto è stato ribadito da Domenico Magnifico, Head of Indirect Store di Puglia e Basilicata, che ha sottolineato come il nuovo punto vendita rappresenti un hub dove innovazione e sostenibilità trovano la loro naturale collocazione.

L’inaugurazione è stata animata da diversi eventi collaterali: dalle performance musicali dei Vagaband ai laboratori interattivi per bambini incentrati su temi ambientali, fino a corner fotografici e distribuzione di gadget. Lo store si propone come nuovo punto di riferimento per privati e aziende, offrendo consulenze specializzate in un ambiente progettato per essere accogliente e inclusivo, con un focus particolare sulla transizione energetica e la sostenibilità ambientale.