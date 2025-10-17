Esplosione del casolare di Castel D’Azzano, oggi i funerali di stato dei tre carabinieri

Nella Basilica di Santa Giustina a Padova, l’ultimo saluto a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari

Oggi alle 16, a Padova, si svolgerà la cerimonia funebre per i tre militari morti nell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona, architettata in maniera dolosa dai fratelli Ramponi per evitare lo sfratto. Saranno presenti le alte cariche dello Stato, compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, oltre a moltissime delegazioni di partiti.

I tre militari: Valerio Daprà,originario di Pavia, Davide Bernardello originario di Brescia e Marco Piffari originario di Taranto, hanno perso la vita nella notte di martedì 14 ottobre. Dai primi dati dell’ autopsia è emerso che sono morti per trauma da schiacciamento.

Credit foto pagina Fb Carabinieri