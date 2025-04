Esternalizzazione Asili nido, Perrotta: “Nessuna decisione definitiva”

Il Commissario Straordinario ha avviato un approfondimento interno al fine di acquisire tutti gli elementi tecnico gestionali e finanziari. Riportiamo integralmente la nota

“Con riferimento alla problematica della gestione degli Asili Nido comunali di questo Comune, e alle preoccupazioni di una definitiva conclusione del procedimento di privatizzazione, a seguito della Determina del Dirigente n° 2238 del 1° aprile 2025 di nomina del gruppo di lavoro, si comunica quanto segue.

Dopo l’incontro con le varie associazioni tenutosi l’11 marzo scorso a Palazzo di Città, il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta dopo aver ascoltato le ragioni esposte in quella sede a favore del mantenimento della gestione pubblica degli Asili Nido ha immediatamente avviato un approfondimento interno al fine di acquisire tutti gli elementi tecnico-gestionali e finanziari che consentissero una revoca degli atti amministratici già avviati dalla precedente amministrazione, soprattutto sotto il profilo delle necessarie coperture di bilancio.

Tale processo di approfondimento non si è ancora concluso e attualmente con l’indizione dei comizi per l’elezione del nuovo Consiglio Comunale, il Commissario ha soltanto i poteri di ordinaria amministrazione. Tuttavia, allo stato, non è stato adottato alcun provvedimento che renda definitiva ed irrevocabile la paventata privatizzazione e resterà impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione subentrante di riconsiderare la scelta.”