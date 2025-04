Evoluzione Criminalità: al teatro Resta di Massafra l’evento organizzato del Rotary Club

di Angelo Nasuto

Il mondo associativo massafrese torna alla ribalta con una valida iniziativa di prestigio, in grado di promuovere il benessere civico. È stato il Rotary Club di Massafra che ha organizzato un vero e proprio evento dal titolo “Evoluzione Criminalità – Fenomeni mafiosi in Puglia e criminalità organizzata: il monopolio della ’ndrangheta”, tenutosi venerdì 11 aprile presso il Teatro Comunale “Nicola Resta” in piazza Garibaldi.

La serata ha suscitato grande partecipazione e profondo interesse, rappresentando un importante momento di riflessione civica e culturale su una tematica di drammatica attualità: quello della diffusione della criminalità organizzata. Ad aprire i lavori naturalmente il Presidente del Rotary Club Massafra, l’ingegner Giuseppe Sportelli, che ha sottolineato l’urgenza di confrontarsi con strumenti di conoscenza e consapevolezza su fenomeni così complessi e radicati nel tessuto sociale.

Due gli interventi di grande spessore che hanno guidato il dibattito: quello della dott.ssa Eugenia Pontassuglia, Procuratore Capo di Taranto, la quale ha illustrato l’evoluzione dei fenomeni mafiosi in Puglia, evidenziando le nuove dinamiche criminali sul territorio e le risposte istituzionali in atto. A seguire, il col. Nicola Sportelli, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, che ha offerto una lucida e approfondita analisi sul ruolo dominante della ’ndrangheta nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, sottolineando la pervasività e la capacità di adattamento delle organizzazioni mafiose alle nuove logiche del crimine globale.

Durante la serata, un momento particolarmente significativo è stato rappresentato dall’ingresso nel Rotary Club Massafra del dott. Piero Notaristefano, stimato chirurgo vascolare, accolto ufficialmente come nuovo socio. Un segno tangibile dell’impegno del Club nel coinvolgere professionalità d’eccellenza pronte a condividere i valori rotariani al servizio della comunità.

Il Rotary Club Massafra conferma, anche attraverso questo evento, il suo ruolo attivo nella promozione del confronto pubblico su temi di grande rilevanza sociale e culturale, ribadendo l’importanza del dialogo, della legalità e della responsabilità collettiva. I Rotary club, con la loro rete di professionisti e cittadini impegnati, rappresentano oggi più che mai un presidio culturale fondamentale per stimolare la riflessione e costruire consapevolezza su tematiche vitali per il futuro del nostro Paese. Tutto ciò ribadisce l’importanza della vita associativa nella Tebaide, che nel corso dei vari decenni, ha potuto stabilire un tessuto sociale e professionale di tutto rispetto, contribuendo in maniera decisiva e proficua alla crescita della comunità sotto tutti gli aspetti. Ora, in questo momento di crisi politica e di assenza di un’amministrazione comunale capace di dare il giusto indirizzo, tali eventi risultano elementi importanti di riferimento per una città, Massafra, che deve essere in grado di ripartire più forte di prima, per ristabilire una certa leadership all’interno dell’intera provincia di Taranto, smarrita quasi del tutto negli ultimi anni.