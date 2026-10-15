Ex Ilva, Bitetti presente al vertice in Regione Puglia

Il sindaco esprime amarezza e rabbia per la situazione

È la quarta giornata di sciopero indetta dai sindacati e dai lavoratori per la questione dell’ ex Ilva. La protesta oggi si è spostata a Bari dove ad accogliere i lavoratori si è presentato il governatore Decaro.

In questo momento è in corso l’ incontro tra i rappresentanti sindacali e tutte le forze politiche regionale per continuare l’ interlocuzione con il Governo. Presente il sindaco di Taranto Piero Bitetti che ha preso la parola: ” É l’ ennesimo incontro.Siamo sgomenti e amareggiati.”