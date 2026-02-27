Ex Ilva, Calderone: “Il tavolo sarà aggiornato nei prossimi giorni”

Il Ministro del Lavoro: “Noi continuiamo il nostro monitoraggio. Occorrerà valutare quelle che saranno le ricadute sulle azioni che sono in corso sia sul fronte delle manutenzioni programmate sia dalla tenuta occupazionale”

Per quanto riguarda l’ex Ilva “il tavolo sarà aggiornato nei prossimi giorni e su questo, ovviamente noi continuiamo il nostro monitoraggio”. Lo ha detto Marina Calderone, ministra del Lavoro, a margine di un convegno su Ai e lavoro. Il tribunale di Milano ha imposto ieri lo stop dell’impianto in funzione per problemi ambientali.

In occasione del convegno IA e lavoro, la ministra ha inoltre sottolineato che, a seguito della decisione del tribunale milanese, occorrerà “valutare quelle che saranno le ricadute sulle azioni che sono in corso sia sul fronte delle manutenzioni programmate sia dalla tenuta occupazionale. Certamente sono cambiate le condizioni”. (Radiocor)