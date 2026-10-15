Ex Ilva, Decaro ai lavoratori: “Nessuno vi lascerà da soli”

Oggi la protesta dei lavoratori continua a Bari per il confronto con il presidente della Regione Puglia. Nel corteo, presente anche il sindaco della Città di Taranto, Bitetti

I lavoratori sono arrivati a Bari. Ad accoglierli il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.

Al megafono, il governatore ribadisce l’ impegno che hanno tutti nei confronti di una città come “Taranto che ha sofferto, e ora serve garantire il tessuto economico e sociale”. La situazione si ripercuote anche su tutta la Puglia e il Mezzogiorno.

“Siamo qui per difendere i lavoratori e i posti di lavoro” sottolinea Decaro. “É un impegno di tutti”.

Nel pomeriggio i rappresentanti sindacali incontreranno tutte le forze politiche regionale per continuare l’ interlocuzione con il Governo.



La protesta dei lavoratori e arrivata al quarto giorno, non si placa perché secondo i Sindacati, pur apprezzando la misura della cassa integrazione straordinaria in deroga concessa all’appalto per evitare i licenziamenti, è un provvedimento insufficiente.

Dalla folla dei lavoratori un grido: “Decaro fatti rispettare”. Il governatore risponde: ” Nessuno lascerà soli i lavoratori”