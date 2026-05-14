Ex Ilva, Decaro: “Il Governo intervenga con una società mista”

Il governatore pugliese è intervenuto questa mattina all’assemblea nazionale Fiom Cgil. “Investire sull’acciaio. Non vogliamo più scegliere tra salute e lavoro”

“Credo che il governo debba intervenire con una società mista e risolvere definitivamente questa questione a Taranto che ci attanaglia da sempre”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, intervenendo all’assemblea nazionale Fiom Cgil in corso a Bari a proposito della vertenza ex Ilva. “Non vogliamo più scegliere tra la salute e il lavoro, – ha aggiunto – è arrivato il momento di pensare a un lavoro, un lavoro di qualità, un lavoro sicuro e pensare anche alla salute dei tarantini”.

“Abbiamo bisogno di investire sulle transizioni, abbiamo bisogno di investire sull’acciaio – ha spiegato il governatore pugliese – che se è un settore strategico per il nostro paese, e lo dice anche la crisi di Electrolux di questi giorni, è un settore nel quale dobbiamo investire. Deve investire il pubblico. Il pubblico investe in tanti settori nel nostro Paese attraverso Fincantieri, attraverso Leonardo, non vedo perché non possa investire in un settore strategico. L’acciaio serve a tutte le filiere, a tutte le aziende che sono a valle della produzione dell’acciaio”. (Ansa)