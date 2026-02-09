Ex Ilva, Fim Fiom e Uilm: “È necessario fare chiarezza sulla vertenza”

Giovedì 12 febbraio si svolgerà a Roma una conferenza stampa sulla questione della proroga della cassa integrazione e delle dichiarazioni del Ministro Urso

“Alla luce delle ultime notizie riportate dalla stampa relative alla situazione dell’ex Ilva , alla richiesta di proroga della cassa integrazione per 4.450 lavoratori per ulteriori 12 mesi, e alle dichiarazioni del ministro Urso , si rende necessario fare chiarezza sulla vertenza”. Lo sottolineano i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, annunciando per giovedì 12 febbraio alle ore 10 una conferenza stampa nella sede Flm di Corso Trieste a Roma. (ANSA)