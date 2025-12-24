mercoledì 24 Dicembre 25
Ex Ilva, Flacks Group in pole

Primo Piano

Taranto, aggredisce il padre: arrestato in flagranza di reato

CP -
Il 30enne sarebbe responsabile di estorsione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia Nella tarda serata del 22 dicembre, a Taranto, i Carabinieri della Stazione...
Massafra, il Santo Natale tra le strade e i vicoli

CP -
di Angelo Nasuto Il cartellone delle iniziative sono state messe in atto dalle diverse associazioni, come momenti che arricchiscono la comunità dal punto di...
Il “Concerto di Natale” tra Orchestra, Chorus e Gospel

CP -
In piazza Carmine emozioni in un viaggio musicale che celebra lo spirito del Natale, dirige il Maestro Graziano Leserri Mercoledì 24 dicembre alle 11.30, si...
