Ex Ilva, Flacks Group in pole

Secondo l’AGI tra i due fondi di investimento americani, rispettivamente Flacks Group e Bedrock, tutto sembrerebbe propendere per la prima

Flacks Group sembrerebbe, al momento, l’azienda favorita dai commissari straordinari. E’ quanto riporta oggi AGI e, inoltre, specifica che l’offerta ritenuta migliore, per l’acquisizione dell’intero gruppo Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ex Ilva, non si conoscerà prima del 29 dicembre.

Secondo l’Agenzia italiana di notizie tra i due fondi di investimento americani, rispettivamente Flacks Group e Bedrock, tutto sembrerebbe propendere per la prima. Fonti vicine al dossier confermano che la proposta di Flacks presenterebbe “elementi oggettivamente migliori”, anche se bisognerà specificare come realizzerà gli impegni annunciati. L’offerta di Bedrock resta, comunque, in campo almeno per il momento e potrebbe rilanciare prima della scelta della trattativa esclusiva.

AGI ricorda che Flacks è sceso in campo con la seconda gara lanciata ad agosto, con due step: 26 settembre per le manifestazioni di interesse e 11 dicembre per la presentazione delle offerte. Bedrock aveva partecipato alla prima gara tra luglio 2024 e gennaio 2025. Nelle scorse settimane, una delegazione di tecnici di Flacks ha visitato gli impianti di Taranto.