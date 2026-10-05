lunedì 5 Ottobre 26
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Ex Ilva, i sindacati: “Ora scelte concrete per tutelare lavoratori e cittadini”

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