Palagiano, 21enne arrestato per droga: sequestrate dosi di cocaina e hashish

Il giovane avrebbe tentato di nascondere un involucro sotto un’auto. Nella successiva perquisizione domiciliare trovati altre sostanze stupefacenti, materiale per il confezionamento e denaro contante

È stato arrestato nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, a Palagiano, un 21enne del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato al termine di un’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Palagiano e di alcuni accertamenti svolti dai militari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla vista della pattuglia il giovane avrebbe tentato di disfarsi di un involucro, lanciandolo sotto un’autovettura parcheggiata. Il gesto non sarebbe sfuggito ai Carabinieri, che sono intervenuti recuperando il pacchetto. Al suo interno sarebbero stati trovati circa 5 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina. Il ritrovamento ha portato i militari a estendere la perquisizione all’abitazione del 21enne. Qui sarebbero stati rinvenuti altri 85 grammi circa di cocaina e 5 grammi circa di hashish.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi e circa 19mila euro in contanti. La somma, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile all’attività di spaccio.

Il quantitativo complessivamente sequestrato sarà sottoposto agli accertamenti tecnici e di laboratorio da parte degli specialisti del L.A.S.S. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, che dovranno determinarne con precisione natura, principio attivo e peso netto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 21enne è stato condotto nella propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.