Ex Ilva, i sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero

Fim, Fiom e Uilm annunciano nuove proteste in tutti gli stabilimenti dopo le mancate risposte del governo. I sindacati attendono la convocazione a Palazzo Chigi e non escludono ulteriori iniziative

In considerazione delle mancate risposte del governo, Fim, Fiom, Uilm nazionali hanno proclamato ulteriori 48 ore di sciopero” in tutti gli stabilimenti ex Ilva. “A livello territoriale saranno organizzate tutte le iniziative necessarie”. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici in una nota.

“In attesa della convocazione a Palazzo Chigi – hanno spiegato -, valuteremo di proclamare ulteriori scioperi”. Oggi è in corso la seconda giornata di scioperi a Genova e Taranto. (Ansa)