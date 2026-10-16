Ex Ilva, il 20 ottobre si apre il tavolo al Ministero del Lavoro

Al vaglio l’ipotesi di trattamenti pensionistici anticipati

È fissato per il 20 ottobre alle ore 16 il prossimo incontro al ministero del Lavoro sulla situazione dell’ex Ilva. A riferirlo sono fonti sindacali. La riunione è stata convocata con l’obiettivo di proseguire l’analisi delle misure a tutela del personale dei rispettivi gruppi e di approfondire le ipotesi relative ai trattamenti pensionistici anticipati.

Il confronto si inserisce nel quadro della complessa vertenza dell’ex Ilva, con l’attenzione rivolta alle garanzie occupazionali e alle possibili soluzioni per i lavoratori coinvolti. (Fonte Borsa Italiana)