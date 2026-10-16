venerdì 16 Ottobre 26
CP

Taranto, Bitetti: “Non parteciperò al corteo del 17 ottobre”

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, Meloni: “Faremo il possibile. Non siamo noi ad averla chiusa”

CP -
“Dall'inizio del governo abbiamo investito 5 miliardi di fondi diretti e di Invitalia” "Faremo tutto ciò che possiamo. Voglio ricordare che non siamo noi ad...
Read more

Ex Ilva, la Rsu di Genova al fianco di Taranto: “Una sola lotta, un solo futuro”

CP -
La Rsu di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di Genova esprime solidarietà ai lavoratori tarantini e chiede al Governo un piano industriale...
Read more

Ex Ilva, il 20 ottobre si apre il tavolo al Ministero del Lavoro

CP -
Al vaglio l'ipotesi di trattamenti pensionistici anticipati  È fissato per il 20 ottobre alle ore 16 il prossimo incontro al ministero del Lavoro sulla situazione...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand