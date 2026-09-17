giovedì 17 Settembre 26
CP

Ex Ilva, il 30 settembre l’udienza sulla sospensiva per l’area a caldo

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, sospesi i licenziamenti nell’indotto. Sindacati: “Prima risposta importante”

CP -
Il Governo annuncia un decreto d’urgenza sui temi sociali e industriali. I sindacati chiedono garanzie sul futuro produttivo dell’ex Ilva e sul vincolo degli...
Read more

Ex Ilva, nuovo ricorso per sospendere lo stop dell’area a caldo

CP -
I legali del siderurgico chiedono di attendere la pronuncia della Cassazione sul provvedimento che ha disposto lo stop degli altoforni. Contestata anche la mancata...
Read more

Ex Ilva, Urso: “Nuovo ricorso, Appello deciderà se ci sarà lo stop preventivo in attesa della Cassazione”

CP -
Il ministro: "Nel decreto salvaguardia lavoratori e reindustrializzazione" I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in As dovranno fare un nuovo ricorso alla Corte di Appello...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand