Ex Ilva, il 30 settembre l’udienza sulla sospensiva per l’area a caldo

La Corte d’Appello di Milano esaminerà la richiesta di sospendere gli effetti del provvedimento che prevede lo spegnimento dell’area a caldo dal 25 ottobre

È stata fissata per mercoledì 30 settembre l’udienza della Corte d’Appello di Milano chiamata a discutere la nuova richiesta di sospensione dello spegnimento dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto.

L’udienza è in programma alle 9 e avrà come relatrice Manuela Cortelli. Al centro del procedimento ci sarà la richiesta di sospendere gli effetti del provvedimento che prevede la chiusura dell’area a caldo a partire dal 25 ottobre.