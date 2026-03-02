Ex Ilva, il Governo convoca i sindacati a Palazzo Chigi il 5 marzo

Fim, Fiom, Uilm e Usb avevano più volte sollecitato un incontro con le istituzioni. In assenza di risposte dall’Esecutivo, i sindacati si erano autoconvocati per un incontro il 9 marzo con la Premier Giorgia Meloni

Il Governo ha convocato le organizzazioni sindacali a Palazzo Chigi giovedì 5 marzo alle 11.30 per affrontare il dossier ex Ilva, al centro delle preoccupazioni dei lavoratori.

Negli ultimi giorni, Fim, Fiom, Uilm e Usb avevano più volte sollecitato un incontro con le istituzioni. In assenza di risposte dall’Esecutivo, i sindacati si erano autoconvocati per un incontro il 9 marzo con la Premier Giorgia Meloni, per discutere il futuro del siderurgico e delle maestranze.