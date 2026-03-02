lunedì 2 Marzo 26
CP

Ex Ilva, il Governo convoca i sindacati a Palazzo Chigi il 5 marzo

Primo Piano

Articoli Correlati

Morte Costantino, Decaro: “Senza controlli lavorare in Ilva significa rischiare la propria vita”

CP -
Il Governatore pugliese: “Chiedo con forza che si metta immediatamente in campo un piano straordinario di controlli, manutenzione e risanamento degli impianti che garantisca...
Read more

Quell’energia retorica quando muore un operaio

Paola Fornaro -
La morte di Loris Costantino non è fatalità. E' un dramma che solleva questioni politiche e di sicurezza: non basta indignarsi, serve rompere il...
Read more

Ex Ilva, morte Costantino: la Procura di Taranto apre un’inchiesta per omicidio colposo

CP -
L’area dell’incidente è stata posta sotto sequestro per effettuare gli accertamenti del caso. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia sul corpo del lavoratore Si indaga...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand