Ex Ilva, la solidarietà di Landini ai lavoratori

Il segretario della Cgil afferma che il Governo deve intervenire immediatamente, ritirando il piano proposto
Pieno sostegno della Cgil allo sciopero proclamato da Fiom, Fim e Uilm, per contrastare la chiusura della ex Ilva”, così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.
“Il governo – aggiunge il leader della Cgil – deve ritirare il piano proposto e la presidente del Consiglio – deve intervenire direttamente. Basta chiacchiere, servono investimenti e fatti concreti per dare un futuro al nostro sistema industriale ed occupazionale”, conclude Landini. (Ansa)