Ex Ilva, le associazioni accusano le istituzioni: “Esclusi dai tavoli decisionali”

Primo Piano

Modifiche aree di sosta e ottimizzazione posti auto: atto di indirizzo della Giunta comunale

CP -
Più posti auto, maggiore sicurezza e una nuova organizzazione della sosta: la Giunta approva un atto di indirizzo che ridisegna gli stalli sul territorio...
Musicoterapia in Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia

CP -
Presentato il progetto al Santissima Annunziata È stato presentato presso la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e Neonatologia dell'Ospedale Santissima Annunziata il progetto "Musicoterapia in terapia...
Auto fuori strada sulla Tangenziale Sud: un ferito

CP -
L'uomo avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia Incidente stradale questa mattina sulla Tangenziale Sud, in direzione Taranto....
