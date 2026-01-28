Ex Ilva, le associazioni tornano in piazza con un sit in a Piazza Castello

La manifestazione, dal titolo ‘Giù le mani da Taranto’, si svolgerà venerdì 30 gennaio

Cittadini e associazioni di Taranto tornano in piazza contro l’ex Ilva. Venerdì 30 gennaio è in programma, a partire dalle ore 9, un sit-in in piazza Castello, davanti al Municipio, dal titolo “Giù le mani da Taranto”. E’ organizzato da Genitori Tarantini, Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, sindacato di base Lmo-Lavoratori metalmeccanici organizzati, e da Terra Jonica.

Sarà l’occasione, hanno spiegato gli attivisti, “per rivendicare il diritto di autodeterminare il nostro presente e il futuro anche delle prossime generazioni”. Le ragioni dell’iniziativa sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Cinzia Zaninelli e Massimo Castellana dell’associazione Genitori Tarantini; Raffaele Cataldi del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti; e Stefano Sibilla di Lmo.

Per le associazioni, “istituzioni e sindacati sostengono di volere risanamento e decarbonizzazione, ma sanno tutti che non succederà mai. Eppure continuano ad assumere decisioni in spregio della salute umana e dell’ambiente, ad arrogarsi il diritto di parlare in nome di un’intera città sfinita, stanca di tutto. Abbiamo deciso, pertanto, di autoconvocarci nuovamente in piazza per ribadire i diritti fondamentali ai quali non siamo più disposte e disposti a rinunciare”. “Saremo presenti – hanno riferito – davanti al Palazzo di Città, a partire dalle ore 9. La cittadinanza è tutta invitata all’assemblea pubblica alle ore 16 per concordare e redigere un documento conclusivo, collettivamente condiviso, da consegnare al sindaco di Taranto”.

L’amministrazione “si coordini con la cittadinanza finalmente – hanno concluso – e rivendichi una soluzione strutturale per la città, che non può prescindere dalla chiusura dello stabilimento, nei tempi brevi che sono ampiamente fattibili e programmabili, e dalla bonifica dell’area, attraverso il reimpiego della manodopera diretta e indiretta, avviando la definizione indispensabile di alternative economiche sostenibili per l’intero territorio ionico”. (Ansa)