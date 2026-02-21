Ex Ilva, Marcegaglia e Flacks verso un’intesa positiva

Si vuole puntare a una maggiore fornitura di acciaio ,per Taranto, come inteso nell’accordo secondo il Giornale

Si stringono i rapporti tra Marcegaglia e il gruppo Flacks per dare un futuro produttivo all’ex Ilva di Taranto. Secondo quanto appreso dal Giornale, dopo le prime interlocuzioni di inizio mese tra il patron del gruppo Michael Flacks e la famiglia mantovana, si sarebbe giunti alla stesura di un memorandum of understanding tra le parti per rafforzare i legami commerciali con le acciaierie di Taranto, Novi Ligure e Cornigliano. Tuttavia, fonti vicine al Giornale rivelerebbero che il protocollo d’intesa con Marcegaglia prevede che, quest’ultima sia disposta a rivalutare la quantità di acciaio fornita annualmente, attualmente oggetto di un accordo di fornitura tra Acciaierie d’Italia e Marcegaglia. Ancora, l’intesa prevederebbe l’intenzione di Marcegaglia di implementare un contratto per bramme da laminazione ad alta velocità.

L’aumento della fornitura annuale sarà subordinato a un accordo sull’aumento della capacità produttiva dello stabilimento di Taranto (come noto, un forno è attualmente sotto sequestro da parte delle autorità locali) e sulla disponibilità e sul mix di prodotti. Il Giornale rivela che le parti valuteranno, inoltre, la possibilità di collaborare nella commercializzazione di prodotti a valle, nel rispetto delle norme Antitrust. Il tutto, naturalmente, subordinatamente all’acquisizione da parte di Adi della proprietà dello stabilimento ex Ilva, prevista al momento entro aprile-maggio. Intanto, ieri si è riaperto il capitolo della Cassa integrazione per i lavoratori dell’ex Ilva. I sindacati, infatti, sono stati convocati per la prossima settimana, giovedì al ministero del Lavoro, per l’esame congiunto della richiesta di proroga della Cigs per 4.450 lavoratori presentata dall’azienda lo scorso 3 febbraio.



Il capitolo è estremamente delicato, perché Fiom, Fim e Uilm chiedono da tempo di assicurare l’occupazione negli stabilimenti, anche riaprendo il tavolo di confronto a Palazzo Chigi, ma direttamente con la premier Giorgia Meloni. Un punto ribadito anche settimana scorsa in una conferenza stampa congiunta per annunciare che senza una convocazione ufficiale ci sarà una autoconvocazione a Chigi. Soltanto pochi giorni fa, l’11 febbraio, i commissari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria avevano fatto sapere che il cronoprogramma di riattivazione degli impianti è in corso e saranno rispettate le scadenze.