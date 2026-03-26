Ex Ilva, morte operaio: sopralluogo degli inquirenti

La Procura ha voluto esaminare il punto preciso in cui ha perso la vita Loris Costantino all’ interno della fabbrica

Procede l’ indagine della Procura di Taranto per la morte dell’ operaio, Loris Costantino precipitato da una griglia a più di 10 metri di altezza. Nel registro degli indagati sono state iscritte 10 persone , ma ora la Procura sembra accelerare l’ iter. Ieri infatti, è stato effettuato un sopralluogo nello stabilimento per fare luce sulla dinamica dell’ accaduto e stabilire eventuali responsabilità.