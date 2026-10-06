Ex Ilva, nel Dl approvato emendamento: garanzie a tutte le imprese in AS

Bergesio, Cantalamessa: “Grande soddisfazione”

Via libera della commissione Industria del Senato a due emendamenti analoghi riformulati, a firma Luca De Carlo (FdI) e Giorgio Maria Bergesio (Lega), che eliminano dal Dl ex Ilva il riferimento alla presenza di impianti strategici per poter avere accesso alle garanzie annuali in materia di discariche per le imprese in amministrazione straordinaria.

Si tratta, a quanto viene riferito al termine della seduta, dell’unica modifica apportata durante l’esame in Commissione sul provvedimento che approdera’ in Aula alle 16,30 dopo l’espressione del parere della commissione Bilancio sull’emendamento approvato e il voto sul mandato al relatore.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione in Commissione del nostro emendamento al decreto ex Ilva” affermano i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio e Gianluca Cantalamessa, vicepresidente e capogruppo in Commissione. “L’emendamento – spiegano in una nota – interviene sulla periodicita’ delle garanzie prestate dalla societa’ Acciaierie d’Italia in Amministrazione straordinaria per le attivita’ di discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura. In particolare, considerata la situazione di particolare criticita’ in cui versano le imprese in amministrazione straordinaria, abbiamo ritenuto opportuno eliminare il riferimento alla strategicita’ dell’impianto.

In questo modo si permette l’applicazione della norma sulle garanzie prestate per la gestione dei rifiuti a tutte le imprese in amministrazione straordinaria, indipendentemente dalla presenza o meno di impianti strategici. Si tratta di una misura di equita’ e di razionalizzazione normativa che evita disparita’ di trattamento e sostiene il percorso di continuita’ e gestione ambientale per tutte le realta’ produttive che si trovano in questa delicata fase”.

(RADIOCOR)