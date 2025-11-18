Ex Ilva, “Odore nauseabondo di presunta origine gassosa”

Richiesto ad Arpa Puglia e alla direzione centrale di Acciaierie d’Italia un intervento immediato

Nel giorno del vertice a Palazzo Chigi, i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di Fiom, Fim e Uilm chiedono un intervento immediato di Arpa Puglia e Acciaierie d’Italia.

“Segnaliamo che nella mattinata odierna – fanno sapere – all’interno dello stabilimento, si è diffuso un odore nauseabondo di presunta origine gassosa, tale da rendere l’aria quasi irrespirabile e da provocare malesseri tra il personale presente”.

“Chiediamo pertanto ad Arpa Puglia e alla direzione centrale di Acciaierie d’Italia un intervento immediato per accertare le cause dell’accaduto, adottare le necessarie misure di tutela e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe”.