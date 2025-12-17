Ex Ilva, Quaranta: “Ancora qualche giorno per valutare le due offerte”

E’ quanto ha dichiarato uno dei commissari straordinari, di Acciaierie d’Italia, al programma “Sportello Italia”, su Rai Radio1 e riportato da Nova News

I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia attendono ancora qualche giorno per valutare le due offerte, ovvero dai fondi americane Bedrock e Flacks, per l’acquisto degli stabilimenti ex Ilva. Giancarlo Quaranta, intervenendo al programma “Sportello Italia”, su Rai Radio1 e riportato da Nova News, ha ribadito che la loro premura sia “completare nel minor tempo possibile questa fase” per poi rappresentarla al Ministero di riferimento e “assumere la decisione su quale delle proposte poi portare avanti in termini di definizione del contratto di vendita”. Così ha continuato il commissario: “Ci stiamo muovendo con grande senso di responsabilità e puntando a ridurre al minimo il tempo utile all’analisi tanto tecnica, quanto finanziaria, del complemento di entrambe le offerte”.

Quaranta poi ha raccontato che attualmente sono in corso contatti che mirano al chiarimento di alcuni passaggi, contenuti all’interno dell’offerta e ha specificato che nel frattempo potrebbero giungere anche altre offerte purché “risultino migliori rispetto a quelle attualmente presentate”.