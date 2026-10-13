Ex Ilva, rallentamenti sulla statale 106

Continua la protesta dei lavoratori

Lunghe code e rallentamenti sulla statale 106 Jonica, dove la mobilitazione dei lavoratori dell’ex Ilva continua a ripercuotersi sulla circolazione. Nel secondo giorno di protesta, il presidio allestito nei pressi della rotatoria vicino alla raffineria Eni sta causando difficoltà agli automobilisti diretti a Taranto. La presenza dei manifestanti in uno snodo importante per l’accesso al capoluogo ionico ha provocato un rallentamento del traffico, con file di veicoli e tempi di percorrenza più lunghi lungo il tratto interessato. La protesta rientra nella mobilitazione contro l’incertezza sul futuro dello stabilimento siderurgico e sulle prospettive occupazionali. ( Ansa )