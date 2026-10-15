Ex Ilva, Salis: “Il lavoro da fare è ancora molto. Il decreto è solo il primo passo”

“La partita è ancora molto lunga. É un passo importante per la continuità produttiva di uno stabilimento che è in funzione, può produrre e produce un prodotto richiesto dal mercato”

Il nuovo decreto dell’ex Ilva “è un primo passo, ma il lavoro da fare è ancora molto”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, a margine del Forum dei Giovani Imprenditori di Confcommercio.

“La partita è ancora molto lunga”, ha aggiunto sottolineando che il decreto “è un passo importante per la continuità produttiva di uno stabilimento che è in funzione, può produrre e produce un prodotto richiesto dal mercato. Questo è il primo tema, poi noi come amministrazione siamo al fianco dei lavoratori dal primo giorno, li abbiamo sostenuti, abbiamo avuto costante contatto con i commissari e con il governo”. (Radiocor)