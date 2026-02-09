Ex Ilva, Sindacati: “Riparte l’Altoforno 2 dopo 2 anni di stop”

L’azienda ha comunicato che da domani inizieranno le fasi di settaggio degli impianti

Nei prossimi giorni ripartirà l’Altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto, fermo dal 20 gennaio 2024 per interventi di ripristino. L’azienda ha comunicato ai sindacati che “da domani inizieranno le fasi di settaggio degli impianti. Tale attività – fanno sapere Fim, Fiom e Uilm – durerà circa 7-10 giorni. Una volta terminata si proseguirà col caricamento e avviamento che presumibilmente avverrà il 20 febbraio”.

Attualmente è in marcia solo l’altoforno 4, mentre l’altoforno 1 è ancora sotto sequestro senza facoltà d’uso. Il provvedimento fu disposto dalla procura di Taranto il 7 maggio dello scorso anno dopo lo scoppio di una tubiera. (Ansa)