martedì 10 Febbraio 26
CP

Ex Ilva, Sindacati: “Riparte l’Altoforno 2 dopo 2 anni di stop”

Primo Piano

Articoli Correlati

Puglia, piano liste d’attesa: in 7 giorni anticipate più di 6mila visite

CP -
Il Governatore Decaro: “Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per il lavoro che stanno facendo e per aver raccolto insieme a noi questa sfida” Circa...
Read more

Una nuova Chiesa contro il degrado

CP -
di Federico D'Addato La costruzione della parrocchia di San Giuseppe Moscati, nel quartiere Paolo VI, nasce con l’obiettivo di restituire spazi di aggregazione alla comunità,...
Read more

Ex Ilva, via libera dell’Unione Europea al prestito ponte da 390 milioni

CP -
La misura, approvata in base alle regole sugli aiuti di Stato, mira a garantire che Adi possa coprire i propri costi operativi, fino al...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand