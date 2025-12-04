Ex Ilva, sospeso lo sciopero

La mobilitazione continua all’ interno dello stabilimento

È stato sospeso lo sciopero in corso da due giorni nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto che aveva bloccato le statali 7 Appia e 106. I sindacati ribadiscono l’ indifferenza del governo al disagio manifestato da migliaia di lavoratori.

“Riteniamo inaccettabile il silenzio del governo che ad oggi – dichiarano i metalmeccanici – si è mostrato totalmente indifferente al grido di sofferenza di migliaia di lavoratori che hanno scioperato in questi giorni. Tuttavia siamo consapevoli che le azioni messe in campo da Film, Fiom, Uilm e Usb hanno creato disagio ad una città già fortemente provata da anni di mancanza di risposte da parte di tutti i governi che si sono susseguiti consapevoli che non è certo la maggioranza della città ad essere contro i lavoratori”. La protesta continua all’ interno dello stabilimento.