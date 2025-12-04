giovedì 4 Dicembre 25
Ex Ilva, sospeso lo sciopero

Taranto, nascondono la cocaina in una spazzola: due gli arresti

-
La perquisizione ha permesso agli agenti di Polizia di recuperare 12 involucri di cellophane contenenti la sostanza stupefacente e oltre 3500 euro in contanti...
Confartigianato: al fianco delle istituzioni per sostenere Taranto

-
"L'associazione maggiormente rappresentativa dell’artigianato e della piccola impresa a livello nazionale, regionale e provinciale, avverte con forza il dovere di contribuire concretamente a sostenere...
De Palma (Fiom) su ex Ilva: oggi a Genova per lo sciopero generale

-
"Ieri ho visto il ministro Urso parlare in Parlamento e dire che va tutto bene, tutto funziona. Ma non è così, la realtà è...
