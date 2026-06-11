giovedì 11 Giugno 26
CP

Ex Ilva, Urso: “La decarbonizzazione a Taranto è un sfida titanica”

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, Decaro: “L’acciaio è strategico. Serve l’ingresso dello Stato”

CP -
“La realizzazione dei forni elettrici non è più solo un tema ambientale, ma è anche legato a norme che ci impediscono di continuare a...
Read more

Taranto, Casartigiani su JTF: le risorse destinate ad artigiani e Pmi non devono essere toccate

CP -
Castronuovo: "A Taranto la transizione non può essere costruita dimenticando migliaia di microimprese artigiane che ogni giorno garantiscono occupazione, servizi, competenze e presidio economico...
Read more

Taranto, giunta: assunzione di 6 assistenti sociali

CP -
La decisione si inserisce in una visione strategica più ampia, orientata a consolidare la capacità del sistema territoriale e rispondere così in maniera efficace,...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand