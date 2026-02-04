Ex Ilva, Urso: “Partner strategico scelto, consultazione sindacale prevista”

Il Ministro del Mimit è intervenuto sul tema della cessione dello stabilimento siderurgico tarantino a margine di un’iniziativa organizzata da Legambiente. Fim, Fiom e Uilm: “Ad oggi non è previsto alcun incontro”

“Abbiamo dato delle indicazioni, peraltro, contenute in maniera chiara nel comunicato fatto dal Ministero affinchè si possa finalizzare l’intesa di cessione con il fondo americano Flacks che ha fatto l’offerta a giudizio dei commissari più significativa e sostenibile con l’intervento di un socio industriale con esperienza significativa: aspettiamo che questo obiettivo sia raggiunto per finalizzare la cessione dell’ex Ilva”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’iniziativa di Legambiente “L’Italia in cantiere. Un clean industrial deal made in Italy”, specificando che la procedura di vendita prevede anche il coinvolgimento dei sindacati, che lamentano di essere esclusi.

“Nell’ambito di una cessione di amministrazione straordinaria è già previsto che ci sia una procedura di consultazione sindacale che il ministero ha richiamato espressamente nel comunicato che è stato fatto quando è stato dato mandato ai commissari di finalizzare, con l’obiettivo di raggiungere il partner strategico e di rispettare ovviamente le procedure per la consultazione sindacale, quindi sarà fatto ovviamente in quell’ambito”, ha spiegato Urso.

Ex Ilva, i sindacati: “Non è previsto nessun incontro con il Ministro Urso”

“Apprendiamo dagli organi di stampa che sarebbe previsto un incontro sulla vertenza ex Ilva tra le organizzazioni sindacali e il ministro Urso. Precisiamo che ad oggi non è previsto alcun incontro con i sindacati, anzi come Fim, Fiom e Uilm abbiamo, il 2 dicembre scorso, inoltrato la richiesta di convocazione del tavolo permanente a Palazzo Chigi, senza avere al momento nessuna risposta”. Così i sindacati dei metalmeccanici in una nota, dopo che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato che ‘nell’ambito di una cessione di amministrazione straordinaria è già previsto che ci sia una procedura di consultazione sindacale, quindi sarà fatto ovviamente in quell’ambito’. (Il Sole 24 Ore Radiocor)