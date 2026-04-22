giovedì 23 Aprile 26
CP

Ex Ilva, USB: mancato accordo su Cigs

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, Flacks: “Ilva è sul letto di morte, posso salvarla solo io”

CP -
L' altra opzione possibile al momento per il magnate americano è che lo stabilimento continui a rubare al governo. Aggiunge: "Per l'azienda non serve...
Read more

Castellaneta, Gugliotti condannato per aver leso l’ onore del sindaco Di Pippa

CP -
Si è concluso dopo cinque anni il processo contro l' ex primo cittadino Il Tribunale di Taranto, con sentenza emessa il 21 aprile dal Giudice...
Read more

Ex Ilva, nessun accordo tra sindacati e Adi per Cigs

CP -
Non si prevede che si possa tornare a un aumento della produzione almeno fino a quando non tornera' in funzione Afo4 Acciaierie d'Italia in As...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand