Giochi del Mediterraneo, completata la copertura dello Stadio del Nuoto

Al via l’installazione delle vasche olimpioniche da 50 metri, insieme alle opere di finitura e agli arredi funzionali, nel rispetto dei criteri CAM e degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030

Proseguono i lavori per lo stadio del nuoto in vista dei Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre, secondo il cronoprogramma previsto. La Ferrero S.p.A, azienda incaricata della progettazione e della realizzazione della struttura, ha annunciato il completamento della struttura in legno lamellare della copertura dello stadio, avviata lo scorso 29 gennaio.

L’intervento ha riguardato una superficie di circa 3.800 mq con l’utilizzo di 11.500 kg di acciaio, 860 mc di legno lamellare e 342 mc di X-Lam. Nonostante le avverse condizioni metereologiche e una complessa gestione logistica, il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro di tutte le squadre coinvolte.

Dopo il completamento della copertura, si procederà con l’installazione delle vasche olimpioniche da 50 metri, una indoor e una outdoor, oltre a tutte le opere di finitura e degli arredi funzionali, in linea con i requisiti CAM e gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.

“Desidero ringraziare ogni singola persona e squadra coinvolta nella delicatissima fase di completamento della copertura. – Ha affermato Angelo Ferrero, Direttore generale di Ferrero S.p.A – In un cantiere di questa complessità la capacità di collaborare è il fattore chiave. Ora entriamo nella fase conclusiva e altrettanto decisiva: quella che trasformerà la struttura in un luogo vivo per Taranto, ben oltre i Giochi del Mediterraneo”.