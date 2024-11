Extralberghiero: accordo tra Casaimpresa Confesercenti e B&B Terra di Sparta

Locapo: “Un valore aggiunto e una tutela e garanzie maggiori per i nostri associati, che ogni giorno portano avanti il proprio bellissimo lavoro con dedizione e sacrificio”

Lo scorso 30 ottobre, Casaimpresa Confesercenti Taranto e Aigo Confesercenti Puglia hanno organizzato a Palazzo di Città un convegno intitolato “Extralberghiero: Destinazione Turismo”.

L’evento ha visto la partecipazione dell’Assessore al Turismo Gianfranco Lopane e del Dirigente della Sezione Turismo Patrizio Giannone, attirando numerosi operatori del settore, che hanno potuto apprezzare la professionalità delle associazioni nella rappresentanza del settore turistico, in particolare per le imprese ricettive extralberghiere come B&B, affittacamere e agriturismi.

Per Taranto, l’incontro ha confermato la condivisione di valori tra i dirigenti di Casaimpresa e l’Associazione B&B Taranto Terra di Sparta, rappresentata dal Presidente Angelo Locapo. Quest’ultima associazione, attiva da oltre 13 anni, conta più di 30 operatori nel settore extralberghiero.

A tal proposito, venerdì 8 novembre si è tenuta un’assemblea dell’Associazione B&B Taranto Terra di Sparta presso Casaimpresa, nel corso della quale il presidente Locapo ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’attività associativa valorizzando il territorio e collaborando con enti e istituzioni. È emersa così la volontà unanime di aderire al patto federativo con Casaimpresa, garantendo autonomia gestionale e maggiore rappresentatività al settore extralberghiero.

Al termine dell’incontro, Locapo ha dichiarato: “Questa nuova fase porterà alla nostra associazione un valore aggiunto e maggiori garanzie per i nostri associati, che ogni giorno lavorano con dedizione in un contesto difficile ma straordinario.” Anche Aldo Manzulli di Casaimpresa ha commentato positivamente l’accordo, evidenziando come favorisca la sinergia tra le attività del settore attraverso azioni sindacali comuni e iniziative formative.