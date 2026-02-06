Faggiano, scuola e istituzioni unite contro il bullismo

Presente all’incontro anche l’onorevole Maiorano: “Serve ascolto e prevenzione per contrastare il fenomeno”

Si è svolto presso l’Istituto comprensivo “Madonna della Camera” di Monteparano, Faggiano e Roccaforzata un incontro dedicato al tema del bullismo e del cyberbullismo, che ha visto protagonisti gli alunni in un momento di confronto diretto, consapevole e concreto su un fenomeno che riguarda da vicino il loro quotidiano. All’evento hanno preso parte il dirigente scolastico Roberta Panico, l’insegnante Francesca Galeone, il dirigente scolastico dell’istituto “Maria Pia” di Taranto Giovanni Tartaglia, l’onorevole Giovanni Maiorano e Giovanni Orlando in rappresentanza della Pro Loco di Monteparano. Presenti anche in sala per i saluti istituzionali anche il sindaco di Monteparano Maristella Carabotto e l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Faggiano Pietro Grassi.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di fornire strumenti di comprensione e prevenzione, aiutando i ragazzi a riconoscere i comportamenti a rischio, le conseguenze delle azioni online e offline e l’importanza di chiedere aiuto senza paura o isolamento. Attraverso il dialogo e il coinvolgimento attivo degli studenti, è stato ribadito che il rispetto, l’empatia e la responsabilità sono le basi di una comunità sana, dentro e fuori la rete. “La lotta al bullismo e al cyberbullismo non può essere delegata a un solo attore. Serve un’alleanza stabile e concreta tra istituzioni, scuola e famiglia. Solo lavorando insieme è possibile costruire un ambiente educativo capace di prevenire il disagio, intercettare i segnali di allarme e accompagnare i più giovani in un percorso di crescita sicuro e consapevole. Grazie alla dirigente Panico, ai docenti e a tutta la comunità scolastica per il lavoro quotidiano svolto con passione e responsabilità. La scuola si conferma così presidio fondamentale di educazione civica e sociale, luogo in cui formare cittadini responsabili con il supporto costante delle famiglie, delle istituzioni e delle associazioni del territorio” ha affermato il deputato Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.