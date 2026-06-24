Giochi del Mediterraneo 2026, riunito il tavolo operativo: avanti su viabilità e accoglienza

Riunito il Tavolo di Lavoro coordinato dal direttore generale Marco Lesto. Al centro dell’incontro il potenziamento dei servizi urbani, la mobilità e gli interventi infrastrutturali in vista dell’appuntamento sportivo

Taranto prosegue il percorso di preparazione ai Giochi del Mediterraneo 2026. Si è riunito nei giorni scorsi il Tavolo di Lavoro dedicato all’organizzazione dell’evento internazionale, convocato dal direttore generale del Comune, Marco Lesto, per fare il punto sulle attività in corso e coordinare le azioni delle diverse strutture coinvolte.

Alla riunione hanno partecipato il capo di Gabinetto Maria Lucia Venneri, il vicesindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino, con delega al Coordinamento strategico dell’azione di governo, e Francesco Cosa, assessore allo Sviluppo economico, insieme ai rappresentanti delle principali direzioni comunali e delle società partecipate Kyma Mobilità, Kyma Servizi e Kyma Ambiente.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di coordinamento operativo tra amministrazione e partecipate, con l’obiettivo di garantire una gestione efficiente dei servizi cittadini durante lo svolgimento dei Giochi.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata al potenziamento dell’igiene urbana. Previsti interventi per migliorare la manutenzione e la pulizia delle aree verdi e per rafforzare il sistema di raccolta differenziata, elementi considerati strategici per assicurare elevati standard di decoro urbano in occasione dell’evento.

Sul fronte della mobilità, l’amministrazione comunale sta lavorando a una delibera di Giunta per individuare nuove aree da destinare a parcheggio, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei flussi veicolari e agevolare gli spostamenti di atleti, delegazioni e visitatori.

Procede inoltre la progettazione di due hub di interscambio destinati a servire le aree orientale e occidentale della città, favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico e contribuendo a ridurre la congestione del traffico. Per l’area orientale, al Park&Ride Cimino si affiancherà una nuova area di sosta nei pressi dell’ospedale San Cataldo. Nell’area occidentale, invece, oltre al Park&Ride di piazzale Democrate, sarà realizzato un ulteriore spazio destinato al parcheggio.

Nel corso della riunione è stato inoltre confermato l’avvio degli interventi di rifacimento delle strade interessate dai percorsi di gara. Un’opera ritenuta prioritaria per garantire sicurezza, funzionalità ed efficienza della rete viaria durante la manifestazione.

L’amministrazione comunale continua così il lavoro di pianificazione e coordinamento in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, con l’obiettivo di presentare una città pronta ad accogliere atleti e visitatori e all’altezza di un appuntamento sportivo di rilevanza internazionale.