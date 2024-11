Festa di Halloween, Kyma Mobilità riduce i servizi serali

A causa dell’aumento degli atti vandalici sugli autobus, la chiusura dei servizi di linea viene anticipata per la serata del 31 ottobre, garantendo la sicurezza di personale e utenti

In merito alla persistente problematica degli atti vandalici che colpiscono gli autobus di Kyma Mobilità, è emerso un preoccupante incremento di tali episodi, in particolare durante le ore serali del 31 ottobre, in coincidenza con la festa di Halloween. Per garantire la sicurezza del personale e degli utenti, Kyma Mobilità ha deciso di adottare misure preventive.

Pertanto, nella serata di giovedì 31 ottobre 2024, i servizi di linea termineranno anticipatamente, rientrando in deposito entro le ore 22:00. Sul sito www.kymamobilita.it sono disponibili i dettagli riguardanti le ultime partenze dai capolinea.

Le corse “Appia” per la zona industriale, programmate tra le 21:15 e le 21:50, verranno effettuate regolarmente, mentre quelle delle 23:25 sui percorsi inversi non saranno eseguite. Le autorità competenti, inclusi il Prefetto e il Sindaco di Taranto, sono stati informati di queste misure preventive.