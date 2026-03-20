Fischetti su Nave Garibaldi: “Occasione di sviluppo per Taranto”

Il consigliere regionale, capogruppo del movimento Prossima, commenta l’esito della seduta consiliare in cui è stata approvata la mozione a sostegno del progetto promosso anche dal Presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi e dalle varie categorie sociali e imprenditoriali

“L’approvazione unanime della mozione per sostenere l’iniziativa che punta a far restare la Nave Garibaldi a Taranto per trasformarla in un museo galleggiante rappresenta un segnale importante di unità, compattezza e visione. Nella seduta di ieri il Consiglio regionale della Puglia ha dimostrato che, quando in gioco c’è il futuro dei nostri territori, si può e si deve andare oltre le appartenenze politiche e le bandiere di partito.”

Così il consigliere regionale Giuseppe Fischetti, capogruppo del movimento Prossima, commenta l’esito della seduta consiliare in cui è stata approvata la mozione a sostegno del progetto promosso anche dal Presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi e dalle varie categorie sociali e imprenditoriali.

“Il recupero della Nave Garibaldi – sottolinea Fischetti – non è solo un omaggio alla storia della Marina militare e al legame profondo con Taranto, ma un’occasione concreta di sviluppo culturale, turistico ed economico per tutta la Puglia. Trasformare la Garibaldi in un museo galleggiante significa creare un polo di attrazione unico, capace di generare valore e nuove opportunità per l’intero territorio ionico e regionale.”