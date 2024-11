Fondi per la rimozione dell’amianto a Martina Franca

La giunta comunale destina 20.000 euro per incentivare il risanamento ambientale, promuovendo un bando pubblico per aiutare i cittadini allo smaltimento nelle loro proprietà

Il Comune di Martina Franca ha stanziato dei fondi da erogare ai cittadini per incentivare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente in fabbricati e aree di proprietà private.

Con apposita delibera (n. 548 del 21 novembre 2024) la Giunta guidata dal Sindaco Gianfranco Palmisano ha destinato la somma di 20.000 euro a interventi di risanamento ambientale finalizzati all’eliminazione delle situazioni di degrado ambientale e soprattutto alla tutela della salute pubblica dai pericoli derivanti dall’amianto. I fondi saranno assegnati tramite un bando pubblico che sarà messo a punto dagli uffici del settore ambiente e pubblicato sui canali istituzionali del Comune.

“Per tutelare la salute pubblica e l’ambiente come amministrazione abbiamo deciso di intervenire con un impegno diretto in favore dei cittadini, incentivando la rimozione dell’amianto presente in fabbricati e aree di proprietà privata. Sui canali istituzionali del Comune sarà pubblicato l’avviso con le modalità per presentare le domande di assegnazione dei fondi”, ha spiegato l’Assessore all’Ambiente Pasqualina Castronuovo.