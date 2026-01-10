Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 nel Mar Ionio: nessun danno segnalato

Il sisma è stato percepito distintamente a Messina e in diverse aree della Sicilia e della Calabria, come testimoniano le numerose segnalazioni giunte nelle prime ore del giorno

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata avvertita intorno alle 5:53 di questa mattina a Reggio Calabria. Il sisma è stato percepito distintamente anche a Messina e in diverse aree della Sicilia e della Calabria, come testimoniano le numerose segnalazioni giunte nelle prime ore del giorno.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è stato localizzato nel Mar Ionio a una profondità di circa 65 chilometri. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Lo ha riferito Domenico Costarella, capo del Dipartimento di Protezione civile della Regione Calabria, precisando che sono comunque in corso verifiche sul territorio.