FS, Linea  Bari-Taranto: al via la seconda fase dei lavori

Il potenziamento infrastrutturale e tecnologico prevede un investimento complessivo di 220 milioni di euro ( fondi PNRR)

Dal 26 gennaio al 28 febbraio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuarà la seconda fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Bari-Taranto, avviati tra il 2024 e il 2025 con fondi PNRR.

I lavori – fanno sapere – interesseranno:

l’ attività propedeutiche all’attivazione del sistema ERTMS nella tratta Bari Parco Nord – Gioia del Colle;

gli interventi per il miglioramneto dell’accessibilità nella stazione di Acquaviva delle Fonti;

gli interventi di miglioramento dell’accessibilità sul primo marciapiede della stazione di Taranto e sulla pensilina;

il rinnovo dei binari tra Gioia del Colle e Grottalupara.



Si attendono i benefici di questi lavori – sottolineano – come l’ ammodernamento e il potenziamento tecnologico della rete, il miglioramento dell’accessibilità delle stazioni, miglioramento in termini di affidabilità e prestazioni della linea.

Durante i lavori sulla linea Bari – Taranto saranno attivati servizi bus.

Dal 26 gennaio al 28 febbraio – aggiungono nella nota – Trenitalia effettuerà delle modifiche alla circolazione sulla linea Bari-Taranto per consentire al gestore dell’infrastruttura di avviare la seconda fase di interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale.



– Frecce – Il Frecciarossa 8807 in partenza da Milano Centrale alle 11.35 sarà cancellato da Bari a Taranto; il Frecciarossa 8820 previsto in arrivo a Milano Centrale alle 18.10 sarà cancellato da Taranto a Bari Centrale.

– Intercity – I treni Intercity 817 e 823 della relazione Bari-Reggio di Calabria Villa San Giovanni, gli Intercity 605 e 612 della relazione Milano-Lecce e Intercity Notte 758 e 765 della relazione Milano-Lecce subiranno modifiche di orario e di percorso. Previsto servizio bus sostitutivo.

– Regionali – Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizi bus e rinforzi ad hoc nelle stazioni di Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle per venire incontro alle esigenze degli studenti pendolari.

Predisposto anche un servizio di assistenza ai passeggeri nelle stazioni di Taranto, Bari Centrale, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle e Bitetto.



I bus effettueranno fermata nei piazzali antistanti alle stazioni, ad eccezione di:

Bari Villaggio del lavoratore (Via Bruno Buozzi)

Acquaviva delle Fonti (Via Monteschiavo – vicinanze sottopasso)

Gioia del Colle (Via Fratelli Capurso, ex Via Lagomagno, retro–stazione)

Castellaneta (Via San Francesco n. 62 – ex Edificio Enel)

Massafra (SS 7, civico 10 – fronte LIDL)



L’orario dei bus – concludono – può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. Sui bus non sono ammessi animali di grossa taglia.